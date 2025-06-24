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Россиянин из мести сжег машину бывшей тещи и попал под суд

В Пензенской области мужчина сжег автомобиль бывшей тещи
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Global Look Press

В Пензенской области перед судом предстанет саратовчанин, который из-за нелюбви к бывшей теще сжег ее машину. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области.

По данным следствия, 55-летний обвиняемый облил автомобиль бывшей родственницы горючим и поджег. «Лада – 219060» выгорела полностью, ущерб пострадавшая оценила в 333 тысячи рублей.

В ходе расследования мужчина не признал своей вины, но его действия попали на записи камер видеонаблюдения, установленных у соседей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Воронежской области мужчина из любопытства поджег автомобиль. Мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

Ранее россиянин из ревности сжег машину соперника.

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