Диетолог: в день можно выпивать две-три чашки кофе, но есть нюанс

Диетолог Белоусова: в день можно выпивать две-три чашки кофе объемом 50-70 мл

В день без вреда для организма можно выпивать две-три чашки кофе, однако важен размер порции: речь идет о кофейных чашках объемом 50-70 мл, а не о больших кружках. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщила диетолог Анна Белоусова.

Эксперт предупредила, что слишком большое количество кофе может привести к гиперстимуляции нервной системы, а в долгосрочной перспективе — к синдрому хронической усталости.

Она также рассказала, полезен ли кофе для мозга. По ее словам, кофеин действительно способен стимулировать мозговую деятельность, однако, на сегодняшний день не существует однозначной доказательной базы, подтверждающей, что регулярное употребление этого напитка снижает риск деменции или болезни Альцгеймера.

Недавно ученые из Хубэйского университета (Китай) выяснили, что регулярное употребление растворимого кофе связано с повышенным риском ухудшения зрения в пожилом возрасте.

По мнению исследователей, негативное влияние растворимого кофе связано с его производством. При термической обработке в нем могут образовываться вредные вещества, в том числе акриламид — потенциально токсичное соединение, которое способно повреждать нервные клетки, включая зрительные.

Ранее врач рассказала, чем заменить кофе для «мягкого» эффекта бодрости.