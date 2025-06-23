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В РФ планируют исключить украинский язык из образовательных программ

Минпросвещения РФ внесло приказ об исключении украинского языка из обучения
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Министерство просвещения России хочет исключить из федеральных основных общеобразовательных программ блоки, которые затрагивают преподавание украинского языка на всех образовательных ступенях. Об этом сообщается в приказе ведомства, опубликованном на сайте проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что изменения хотят внести «в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире».

Приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Сейчас украинский язык в обязательном порядке учат в школах подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, по заявлению родителей его могут изучать школьники в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Крыму.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.

Ранее в Минпросвещения назвали сроки появления в РФ учебника по классическому украинскому языку.

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