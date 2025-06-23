В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН оценили доклад главы «Роснефти»

Доклад директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина на Петербургском международном экономическом форуме – системный взгляд крупного российского бизнеса на развитие мировой экономики и энергетики, изучение его ключевых идей может помочь формированию образа будущего глобальной и российской экономики. Такое мнение высказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв в авторской статье для «Ведомостей».

В докладе главы «Роснефти» рассматривается трансформация демографического развития и цифровизации, меняющая экономику и стимулирующая рост спроса на энергию, а также сдвиги в географической и технологической структуре мировой экономики, выделил Широв. Кроме того, подробно проанализированы проблемы, сдерживающие развитие глобальной экономики.

Александр Широв отметил, что анализ тезисов доклада главы «Роснефти» важен как для формирования долгосрочной политики, так и прогнозов, поддерживающих ее. В мировой экономике и энергетике, по его словам, происходят существенные изменения. В связи с этим дискуссия о глобальном развитии имеет как теоретический, так и практический характер – от нее зависят в том числе решения по стратегии развития РФ.

«Для России принципиально важно правильно оценить текущие тенденции глобального развития и принять решения в отношении развития экономики», – подчеркнул директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Важным конструктивным элементом доклада Игоря Сечина является идея поиска баланса между традиционной и возобновляемой энергетикой, добавил Александр Широв.

Также он поддержал тезис главы «Роснефти» о том, что без ресурсов России, Венесуэлы и Ирана глобальная энергетическая безопасность невозможна.