На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Геоглиф «Победа» из 80 голубых елей высадили на Камчатке

Геоглиф «Победа» из 80 голубых елей высадили в рамках акции «Сад памяти» на Камчатке
close
Пресс-центр международной акции «Сад памяти»

Геоглиф «Победа» из 80 голубых елей высадили в рамках акции «Сад памяти» на Камчатке, сообщили организаторы. Таким образом регион подчеркнул символизм празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Центральное мероприятие состоялось в Долине Уюта города Елизово. В символичной высадке приняли участие более 150 человек. Среди почетных гостей — ветераны Великой Отечественной войны, участники и семьи бойцов СВО, представители Камчатского отделения движения «Экосистема», молодежных организаций, профильных министерств и ведомств.

«Память для нас – самое главное. И мы очень рады, что акция «Сад памяти», которая проходит у нас уже на протяжении нескольких лет, сегодня продолжается – здесь, на гостеприимной елизовской земле. Конечно, хочется пожелать, чтобы мы всегда помнили о наших героях, о тех, кто принес нам эту Победу», – обратился с приветственным словом к участникам зампредседателя правительства Камчатского края Сергей Тюлькин.

Свое памятное дерево высадила ветеран Великой Отечественной войны Зоя Прокофьевна Сафронова. Она также обратилась к участникам акции и пожелала им всегда хранить в сердцах память о подвиге предков.

Главная цель международной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами