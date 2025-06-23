Геоглиф «Победа» из 80 голубых елей высадили на Камчатке

Геоглиф «Победа» из 80 голубых елей высадили в рамках акции «Сад памяти» на Камчатке

Геоглиф «Победа» из 80 голубых елей высадили в рамках акции «Сад памяти» на Камчатке, сообщили организаторы. Таким образом регион подчеркнул символизм празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Центральное мероприятие состоялось в Долине Уюта города Елизово. В символичной высадке приняли участие более 150 человек. Среди почетных гостей — ветераны Великой Отечественной войны, участники и семьи бойцов СВО, представители Камчатского отделения движения «Экосистема», молодежных организаций, профильных министерств и ведомств.

«Память для нас – самое главное. И мы очень рады, что акция «Сад памяти», которая проходит у нас уже на протяжении нескольких лет, сегодня продолжается – здесь, на гостеприимной елизовской земле. Конечно, хочется пожелать, чтобы мы всегда помнили о наших героях, о тех, кто принес нам эту Победу», – обратился с приветственным словом к участникам зампредседателя правительства Камчатского края Сергей Тюлькин.

Свое памятное дерево высадила ветеран Великой Отечественной войны Зоя Прокофьевна Сафронова. Она также обратилась к участникам акции и пожелала им всегда хранить в сердцах память о подвиге предков.

Главная цель международной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.