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Казаки пронесут икону апостола Иакова по маршруту святого в Ла Эстраде

В Испании пройдет международный казачий крестный ход
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Представительство СКВРиЗ в Испании

В испанской провинции Ла Эстраде с 23 по 29 июня пройдет международный казачий крестный ход. Об этом сообщил портал «Российское казачество» со ссылкой на данные от представительства Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» (СКВРиЗ) в Испании.

Казаки проследуют по пути святого Иакова – известному паломническому маршруту. Ежегодно по нему проходят миллионы паломников со всего мира.

Участники международного казачьего крестного хода будут нести православную икону апостола Иакова. К участию в паломничестве приглашены соотечественники и казачьи общины из других стран Европы.

Также в рамках празднования 100-летия народной дипломатии казаки проводят в Ла Эстраде мемориальные мероприятия, посвященные торжественной посадке «Аллеи дружбы». Она находится неподалеку от пути святого Иакова и призвана символизировать крепкую связь между Россией и Испанией, которую подчеркивает гранитный монумент с памятной надписью «Аллея дружбы между Испанией и Россией. Эстрада, 2025» на испанском языке.

«Казаки профинансировали посадку «Аллеи дружбы» из 30 камелий и установку гранитного монумента. Это свидетельствует об укреплении и расширении взаимодействия казаков-соотечественников, проживающих за рубежом, а также испанских граждан», – отметил президент испанской ассоциации Волжских казаков Александр Василенко.

Участники международного казачьего крестного хода надеются, что аллея станет символом дружбы и укрепления взаимоотношений между двумя странами.

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