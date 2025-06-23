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В Ачинске восьмиклассник отдал мошенникам 3 млн рублей, «спасая» родителей от ареста

В Красноярском крае подросток испугался угроз мошенников и отдал им 3 млн рублей
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае старшеклассник оставил родителей без накоплений, поверив в легенду мошенников об уголовном деле. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Неизвестные связались с подростком под видом сотрудников школы, и угрожая проблемами, выманили у него личные данные. Затем мальчику начали поступать звонки от лжеправоохранителей. Аферисты убедили школьника в том, что его родителей могут обвинить в финансировании терроризма.

Мошенники заставили мальчика включить камеру на телефоне и пройти с ним по комнатам, рассказывая о накоплениях семьи. В один из дней он взял у родителей телефоны и перевел с их счетов на указанные преступниками реквизиты 3 млн рублей. Обнаружив пропажу денег, семья обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Петербурге школьница впустила в квартиру неизвестных, которые под видом обыска украли у ее родителей наличные и драгоценности из сейфа. Общий ущерб составил 6,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Уфе пенсионерка лишилась более 7 млн рублей, ответив на звонок.

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