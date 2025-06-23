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ИИ назвали хорошим инструментом для понимания аудитории

Андрей Цыпер: ИИ помогает давать людям именно то, что нужно
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Росконгресс

Технологии, в том числе ИИ, помогают точнее помогать аудиторию и давать им именно то, что нужно, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках совместной сессии об экономике внимания «Авито AdTech» и Rambler&Co.

«Чтобы создавать качественный контент, мы сначала изучаем пользователя — его привычки, цели, платформу, на которой он потребляет информацию. Люди приходят на «Авито», чтобы купить, а в медиа — чтобы узнать», — сказал Цыпер.

По словам старшего управляющего директора «Авито» Артема Кумпеля, технологии являются ключевым инструментом для вовлечения пользователей.

«Мы тоже сталкиваемся с задачей по удержанию фокуса внимания: и как сервис для пользователей, и как рекламная платформа. Сегодня технологии помогают человеку получать ту информацию, которая ему нужна и интересна», — отметил он.

По мнению директора по маркетингу и коммуникациям РБК Андрей Сикорского, брендам нужно пересмотреть форматы коммуникации с аудиторией, чтобы эффективнее доносить ключевые сообщения.

Также главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру» Александр Горшков подчеркнул, что бренды должны по-разному общаться с пользователями, адаптируясь под новые сервисы и меняясь от региона к региону.

«Мир становится более комплексным, и вместе с ним усложняются и бизнес-коммуникации. Мы больше не можем работать по одной схеме — приходится адаптироваться под каждую аудиторию, под каждый регион, под каждую площадку», — сказал он.

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