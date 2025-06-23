В России длительность рабочего дня снизилась впервые за последние три года

«Известия»: рабочий день в России сократился за год на четыре минуты

В первом квартале 2025 года средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7 часов 32 минуты. Об этом пишут «Известия».

По данным Росстата, это на четыре минуты меньше, чем за тот же период 2024 года — сокращение составило 0,1%.

Специалисты связывают такую тенденцию с изменениями на рынке труда. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что ранее нагрузка на сотрудников увеличивалась из-за нехватки кадров. Сейчас ситуация стабилизируется: всё больше людей работают по гибкому графику, удаленно или над отдельными проектами.

Данные Росстата подтверждают рост числа сотрудников с неполной занятостью — их стало 3,5% от общего числа, тогда как годом ранее было 3,2%. Кроме того, по информации сервиса hh.ru, в 2025 году 9% вакансий предполагают удалённый формат работы (в 2024-м было 7,5%), а 7% предлагают гибкий график (против 5%).

Экономист Андрей Бархота пояснил, что на рынке труда наблюдается разворот: темпы роста зарплат замедлились, а кадровый дефицит больше не носит повсеместный характер. По его мнению, компании все чаще сокращают нагрузку, чтобы удержать сотрудников, не увеличивая затраты на оплату труда.

Согласно отчету Росстата, дольше всего работают сотрудники в рыболовстве, пассажирских перевозках, добыче металлических руд и здравоохранении. Самая короткая продолжительность рабочего дня — в водном и воздушном транспорте, угледобыче и производстве мебели.

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