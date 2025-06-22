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В Москве и Бресте прошла акция «Сад памяти»

Акция «Сад памяти» объединила более 80 стран в 2025 году
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«Волонтеры Победы»

В День памяти и скорби у Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась высадка деревьев в рамках Международной акции «Сад памяти». Об этом сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, потомков полководцев Великой Отечественной войны, общественных деятелей, активистов и партнеров акции.

Движение уже шестой год обеспечивает волонтерское сопровождение мероприятия. В 2025 году добровольцы помогли высадить масштабные геоглифы со словом «Победа» в исторических регионах России и других странах.

Торжественная часть началась с минуты молчания и зажжения свечей у монумента «Скорбящая мать». Затем участники посетили обновленную экспозицию Музея Победы, где представлены диорамы, посвященные ключевым событиям 1941–1945 годов. После этого состоялась высадка памятных деревьев на аллее Молодоженов.

В этом году география акции расширилась до рекордного уровня: более 80 стран присоединились к высадкам. Вовлечению соотечественников и иностранных граждан способствовали Министерство иностранных дел и Россотрудничество.

Как подчеркнула зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко, каждое дерево является символом жизни, продолжения традиций и уважения к подвигу предков.

«География акции расширяется: к России присоединились десятки стран, что подтверждает глобальное значение нашей Победы. Особенно отрадно, что в высадках участвуют семьи с детьми, ведь так память становится осязаемой для новых поколений. Мы продолжим развивать проект, чтобы сохранить правду о войне и зеленое наследие для будущего», — сказала она.

Параллельно с Москвой акция прошла в Бресте. У мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» высажено 20 елей. В мероприятии приняли участие волонтеры из разных регионов России.

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