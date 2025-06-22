Владимир Якушев почтил память жертв Великой Отечественной войны

Советские солдаты спасли мир от нацизма, проявив героизм и самопожертвование. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в День памяти и скорби.

По его словам, день начала Великой Отечественной войны стал одной из самых трагичных дат в истории России. Конфликт унес жизни 27 млн советских граждан.

«Спустя 80 лет после Великой Победы мы приходим к мемориалам, чтобы склонить голову в знак памяти павших, отдать дань уважения каждому, кто восстанавливал страну и закладывал фундамент ее будущего развития», — подчеркнул он.

Якушев напомнил, что гитлеровская агрессия грозила физическим уничтожением всего народа СССР.

«Но, объединившись ради общего будущего, мы выстояли и победили», — сказал он.

При этом секретарь генсовета партии подчеркнул, что истории жизней поколения победителей стали источником сил для современных защитников Отечества.

«Поэтому сегодня мы уверенно говорим — никто не забыт, ничто не забыто. Вечная слава Героям!» — отметил Якушев.