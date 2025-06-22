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Более 35 тыс. человек приняли участие в митинге-реквиеме в Брестской крепости

Тысячи людей почтили память защитников Брестской крепости
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Виктор Толочко/РИА Новости

Порядка 35 тыс. человек собрались в Брестской крепости в Белоруссии на митинг-реквием, посвященный годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие состоялось в ночь на 22 июня в стенах крепости, которая первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

Напомним, 22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война — нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Эта дата стала одной из самых трагичных в истории XX века и ознаменовала начало нового этапа Второй мировой войны.

Одной из первых удар приняла Брестская крепость: ее оборона, начавшаяся с самого утра, стала символом мужества и героизма, проявленного защитниками родины в первые дни войны. Окруженные и отрезанные от связи, бойцы держались до последнего, сковывая силы противника и не сдаваясь даже в безвыходной ситуации.

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