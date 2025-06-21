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На ПМЭФ показали работу киберпреступников

Пранкер Лексус: кибермошенничество держится на трех китах
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ПМЭФ

Кибермошенничество держится на трех китах: утечка персональных данных, украинские call-центры и дропперы, заявил пранкер Алексей Столяров (Лексус) в рамках сессии «Кибермошенничество как инструмент информационной войны. Новый взгляд на цифровые угрозы и безопасность общества» на ПМЭФ.

«Почему это происходит? У населения слабая информированность об этой проблеме», — сказал пранкер.

Также на сессии Вован и Лексус показали фрагменты своих пранков, показав, как сегодня работают киберпреступники. По их словам, чаще всего мошенники представляются сотрудниками госструктур, а также подделывают голоса близких с помощью ИИ и выходят на контакт с детьми и родственниками.

Участники дискуссии пришли к общему мнению, что современное мошенничество стало не просто попыткой украсть деньги, а осознанным психологическим воздействием.

«Чем меньше мы общаемся с мошенниками, тем меньше у них времени развести человека. Для нас было очень важно понять, как работают call-центры, потому что у большинства людей осталась история 10-летней давности», — сказал Владимир Кузнецов.

Модератором сессии выступила Евгения Черницкая, ведущая Первого канала и председатель ФОСТ. В обсуждении приняли участие эксперты из разных областей: Петр Алферов, директор по антифроду «Билайн»; Данил Филиппов, заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ; Александр Леонов, руководитель по стратегическим коммуникациям Т-Банка; блогеры Дмитрий Пучков (Гоблин) и Николай Соболев.

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ПМЭФ – 2025
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