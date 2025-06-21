На ПМЭФ обсудили влияние хайпа на бизнес-процессы

Сегодня инфлюенсеры нативно встроены в нашу жизнь, заявила основатель и генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Алина Зиннатуллина в рамках дискуссии «Экономика хайпа: тренды VS стратегии» на ПМЭФ.

«Раньше все обсуждали, что блогеры являются новыми медиа. Сейчас, мне кажется, что блогеров назвать новым медиа ни у кого язык не повернется», — сказала она.

В дискуссии приняли участие известные личности, среди которых продюсер телеканала «СТС Kids» Алина Янковская, заслуженная артистка России, прима-балерина Анастасия Волочкова, генеральный директор «План Б Медиа» и продюсер ТВ-шоу Лика Бланк и другие.

«Я не нуждаюсь в хайпе и не нуждалась никогда. У меня достаточно неоспоримых достижений во славу России. Я скажу про хайп, что хайпуют на моем имени. Я стала заложницей этой ситуации», — сказала Волочкова.