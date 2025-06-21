«Продуманная PR-акция»: юрист усомнился в наличии завещания у Дурова

Юридическая реализация воли предпринимателя Павла Дурова в отношении его детей практически невозможна из-за тайны донорства, требований наследственного права и отсутствия легитимного завещания в ОАЭ. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Основная проблема заключается в конфиденциальности процедуры донорства. В большинстве стран клиники обязаны охранять тайну личности донора как медицинскую тайну. При этом даже доказанное биологическое отцовство в случае изначально анонимной сдачи спермы не дает никаких правовых оснований считаться наследниками по закону. Без предварительного признания отцовства при жизни Дурова или явного указания в завещании эти лица не могут претендовать на наследство. Существует и еще одна проблема — штаб-квартира Telegram находится в Дубае, и судьба активов компании должна регулироваться завещанием, заверенным в ОАЭ. Хотя власти Эмиратов недавно наделили суды в финансовых центрах правом удостоверять такие документы, у Дурова возникла непреодолимая проблема со сроками. Он находится под следствием во Франции и до недавнего времени не мог покинуть страну. Хотя в мае 2025 года суд разрешил ему 14-дневный визит в Дубай с 10 июля, факт оформления им завещания в Эмиратах на сегодня отсутствует. Даже при поездке в июле его оперативное оформление с учетом юридических нюансов выглядит сомнительным», — сказал Хаминский.

По мнению юриста, громкое заявление Дурова о «справедливом завещании» выглядит попыткой отвлечь внимание от правовых проблем.

«Это больше похоже на продуманную PR-акцию, чем на заботу о детях. Тем более что узнать правду о реальном содержании завещания молодого здорового человека в ближайшее время вряд ли удастся. Таким образом, юридическая реализация воли Дурова в отношении «100+ детей» практически невозможна из-за тайны донорства, требований наследственного права и отсутствия легитимного завещания в ОАЭ. Создается впечатление, что громкое заявление призвано затенить реальные проблемы бизнесмена и создать образ «справедливого отца», не имеющий отношения к юридической действительности», — заключил Хаминский.

До этого Дуров в интервью журналу Le Point заявил, что из-за рисков, связанных с его работой, он был вынужден написать завещание. По его словам, документ был составлен совсем недавно, а дети получат доступ к состоянию «до истечения 30-летнего периода, начинающегося сегодня».

Дуров говорил, что у него шесть официальных детей, а в результате сдачи спермы родились более 100 детей в 12 странах.

«Все они мои дети и все они будут иметь одинаковые права», — сказал он.

Ранее Павел Дуров заявил, что перестал пользоваться мобильным телефоном.