Антон Кобяков назвал российские продукты самыми чистыми

Антон Кобяков: нет более чистого продукта, чем российский

Россия продолжает радовать мир своим экологическим равновесием, заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Наши продукты покупают именно потому, что они экологически чистые, нет более чистого продукта, чем российский», — сказал он.

Также Кобяков отметил, что вместе с китайскими блогерами впервые была организована торговля российскими продуктами в Китае. Он добавил, что за 3 часа было продано продуктов на 1 млрд рублей.

«Сейчас в Пекине проходит выставка «Московские сезоны», очень популярная среди китайцев. Там много народа, и там продают российские продукты, которые китайцы подделывают и борются с этим», — сказал он.

Кобяков напомнил, что специальный бренд «Сделано в России» продвигает российский экспортный центр.

Также он отметил, что партия «Единая Россия» и Росконгресс подписали соглашение о продвижении проекта «Выбирай российское».

«Мы за экологию. Росприроднадзор, Россельхознадзор и все надзоры, которые у нас есть, именно за то, чтобы наша жизнь была экологически безопасной», — заключил советник президента РФ.