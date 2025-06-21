В Санкт-Петербурге обсудили вызовы и перспективы для медиа в России

Российское медиапотребление движется к «постплатформенной эре», заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба компании.

Топ-менеджер медиахолдинга присоединился к панельной сессии «Трансформация медиапотребления в России: вызовы и перспективы», в ходе которого спикеры обсудили переход пользователей от традиционных СМИ и соцсетей к новым форматам потребления контента.

По мнению Андрея Цыпера, в «постплатформенной эре» смогут успешно функционировать только СМИ, которые откажутся от конвейерного подхода в пользу осмысленного сервиса и предложат человекоцентричный опыт — важные инсайты, экономию времени и доверие.

«Сегодня медиа — это тонны контента, которые создают «инфоксикацию» у пользователя. СМИ и платформы должны не бороться друг с другом, а совместно работать для человека, предлагая качество, а не объем», – отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

Он добавил, что единственный шанс медиа доказать потребителям свою пользу — стать лучше для аудитории, а не для метрик. Либо изменятся они, либо мир –но уже без них, подчеркнул топ-менеджер медиахолдинга.

Также Андрей Цыпер принял участие в авторской сессии «Авито AdTech» и медиахолдинга Rambler&Co «Люди, вы где? Экономика внимания», модератором которой выступила Ксения Собчак. На мероприятии он рассказал, как классические медиа переходят в эпоху, где необходимо учитывать современные паттерны медиапотребления и особенности поведения аудитории в сети.

«Перед нами стоят несколько ключевых вызовов: от сокращения пути пользователя к информации до борьбы с рассеянным вниманием. Новости создают все, включая блогеров и маркетплейсы, и удержать фокус аудитории становится крайне сложно. Нам всем, разным платформам, нужно выстраивать партнерство, основанное на знании о пользователе с тем, чтобы уважать его и предоставлять качественную информацию, которая ему действительно нужна», – резюмировал исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

Помочь медиа в этом, по мнению Андрея Цыпера, могут технологии. В том числе – искусственный интеллект.