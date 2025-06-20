Вячеслав Духин отметил влияние крупных предприятий на развитие агропрома в Подмосковье

Крупные промышленные предприятия способствуют развитию регионального агропромышленного комплекса. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин на встрече с руководством группы компаний АО «АБ ИнБев Эфес» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, такие заводы создают рабочие места не только на производстве, но и в смежных отраслях: сельском хозяйстве, торговле и логистике.

«Также растет экспортный потенциал – в прошлом году объемы поставок продукции Клинского завода увеличились на 7% к 2023 году. Мы слышим бизнес, поэтому нам важно создавать условия в регионе. У нас в сфере АПК действуют льготные инвесткредиты, субсидии на компенсацию затрат, налоговые преференции. Это облегчает финансовую нагрузку, сокращает сроки окупаемости проектов и в перспективе повышает объем инвестиций в развитие агропрома», — сказал Духин.

Он подчеркнул, что «АБ ИнБев Эфес» является одним из лидеров отечественного пивоваренного рынка и активно развивает направление безалкогольных напитков. Предприятия компании полностью обеспечивают себя ячменем и другими зерновыми культурами отечественного производства.

Также на встрече стороны обсудили текущее состояние пивоваренного рынка. По итогам прошлого года производственные мощности Клинского завода достигли 2,7 млн гектолитров. За первые пять месяцев этого года объем выпуска вырос на 9 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Значительная часть прироста приходится на категорию безалкогольной продукции, доля которой в прошлом году превысила 20% от общего объема производства.

Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году господдержка аграриев и сельхозтоваропроизводителей региона составляет 6 млрд рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для удобства заявителей вся информация о мерах поддержки собрана в онлайн-формате на интерактивном сервисе «Календарь мер поддержки».