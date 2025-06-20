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Участники российской музыкальной индустрии обсудили нюансы внимания современной аудитории

В Москве состоялась препати «Пикника Афиши x Сбер»
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Инга Хачатрян

В Москве 19 июня прошел паблик-ток «Странные, добрые, темные: как звучат наши двадцатые». Мероприятие стало центральным событием препати «Пикника Афиши x Сбер», сообщила пресс-служба фестиваля.

В разговоре приняли участие музыкальный и шеф-редактор Афиши Daily Леша Горбаш, трэп-критик Даня Порнорэп, музыкальный эксперт Рустам Киреев, основатель DIDENOK TEAM и лейбла DNK Music Кирилл Диденок, диджей Полина Фаворская, медиапродюсер Василий Конад и журналист Даниил Трабун. В число гостей мероприятия вошли друзья и резиденты агентства DIDENOK TEAM.

Основными темами беседы стали новые музыкальные герои, работа алгоритмов и актуальные запросы аудитории.

«Это не была сухая аналитика или попытка найти ответы — скорее, совместный способ почувствовать момент и зафиксировать, в каком культурном контексте мы живем и работаем», – отметил Леша Горбаш.

Также гости препати «Пикника Афиши x Сбер» обсудили трансформацию продвижения музыкантов после ухода западных стримингов. По словам участников, TikTok и SoundCloud стали двумя полюсами новой индустрии: первый – коммерческим двигателем, второй – полем для экспериментов с «чистым творчеством».

В рамках препати «Пикника Афиши x Сбер» прозвучали выступления музыкального продюсера фестиваля Марины Земки, группы Рassmurny, а также диджей-сет Spaida.

Фестиваль «Пикник Афиши x Сбер» пройдет 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Среди хедлайнеров события — «Руки Вверх!», Cream Soda, Mnogoznaal, Uma2rman, GONE.Fludd, Rozalia, Kill Eva и ЛАУД.

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