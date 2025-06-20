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На ПМЭФ обсудили влияние творчества фантастов на образ будущего и рынок труда

Юлия Аблец: 42% россиян уверены – фантастика может предсказать появление профессий
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Мастерская новых медиа

Более 40% жителей России считают, что научная фантастика уже предсказывает появление новых профессий, свидетельствуют данные исследования «Мастерской новых медиа» и АНО «Диалог Регионы». Исследование было представлено в рамках сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам директора АНО «Диалог Регионы» и основатель «Мастерской новых медиа» Юлии Аблец, также треть опрошенных высказали мнение о том, что современные медиа тоже развивают интерес к профессиям будущего. Кроме того, она перечислила пять сфер, где, по мнению респондентов, воплощение идей из научной фантастики в ближайшем будущем наиболее вероятно. Это космические технологии, медицина, робототехника и ИИ, транспорт и военная индустрия.

Генеральный директор «Геоскан Москва» Павел Степанов отметил, что значимость научной фантастики состоит в вдохновении ученых. Например, по его мнению, она способствовала развитию беспилотных технологий.

Но здесь, сошлись во мнении эксперты, важно не забывать о роли фундаментального образования. При этом его система должна быть гибкой – чтобы адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

«Это скорее должен стать некий конструктор компетенций, который работодатель должен подбирать под себя в будущем. Поэтому появился проект «Профессионалитет», который позволяет нам изменять систему средне-профессионального образования, приближать ее к запросам производства», – подчеркнул первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков добавил, что обучение должно строиться на фундаментальных дисциплинах, а не на быстро меняющихся технологиях. И лучше к новым вызовам готовы будут системы, где учитываются разные сценарии развития.

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян подчеркнул, что медиа играют ключевую роль в формировании образов и профессий будущего. Потому для формирования ориентиров важно опираться на реальных героев.

Опрос проводился «Мастерской новых медиа» совместно с АНО «Диалог Регионы» 6-10 июня методом River Sampling среди пользователей социальных сетей. Объем и социально-демографические характеристики выборки исследования соответствуют данным государственной статистики, репрезентируя население страны.

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ПМЭФ – 2025
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