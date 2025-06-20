Андрей Кириленко отметил роль телевидения в развитии спорта

Телевидение играет огромную роль в развитии спорта, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко на сессии «Спорт и ТВ» в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что уровень трансляций на ТВ растет из года в год, но вещатели должны добавить в эфир больше графических сравнений и статистики.

По словам Кириленко, федерации, клубы и ТВ-вещатель должны больше взаимодействовать друг с другом.

«Мы хотим видеть спорт высокого уровня, в котором есть элементы шоу, яркие эмоции и выступления артистов. И это общая задача – наша, как федерации, клуба-организатора матча и ТВ вещателя», — сказал он.

Также Кириленко отметил, что партнеры помогают в вопросе финансирования, потому что федерации не всегда находят средства на незапланированные турниры.

«Наши партнеры, в частности Fonbet, всегда идут на встречу и находят возможности для организации не только спортивной, но и развлекательной составляющей», — сказал он.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подчеркнул, что нужно быть открытыми к СМИ.

С ним согласился генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Если спортсмены не готовы давать интервью до, после матча или во время матчей, как у нас происходит в Fonbet Кубке России, например, то аудитория будет просто переключаться на другие программы», — сказал он.

По словам управляющего акционера Fonbet Валентина Голованова, классические ТВ-форматы на длинной дистанции смотрятся интереснее, чем экспериментальное ТВ.

«Бывают различные всплески внимания к новым видам спорта, к разным новым форматам, однако на длинной дистанции классический формат – вне конкуренции», — сказал он.