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Россиян призвали срочно принять меры из-за массовой утечки паролей

IT-эксперт Зыков: россиянам из-за утечки надо срочно менять все пароли
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россиянам необходимо оперативно сменить пароли от всех своих аккаунтов на фоне новостей об утечке в сеть 16 млрд паролей. В том числе это нужно сделать для аккаунтов в Apple, Google, GitHub, Telegram и соцсетях. Об этом RT заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Отметим, что только с начала текущего года в России количество атак с помощью перебора паролей (брутфорса) выросло в 2,7 раза в сравнении с IV кварталом 2024 года – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов. Хакеры стремятся быстро получить логины и пароли от доступных в сети IT -инфраструктур российских компаний, чтобы затем совершить более сложные атаки. По этой причине, по мнению специалистов, атаки типа брутфорс совершаются чаще всего — на них пришлось 94% всех событий.

Сегодня из-за утечки паролей в сеть возникла крайне опасная ситуация, которая требует принятия срочных мер, считает Зыков.

«Совершенно очевидно: надо срочно менять пароли и в идеале также срочно подключать всем двухфакторную аутентификацию», — подчеркнул эксперт.

Если хакеры завладели доступом к Google Chrome, Safari, где обычно пользователи хранят пароли, то это создает очень серьезную проблему. При этом большинство россиян даже не знают, какие у них логины и пароли, что позволяет хакерам уже сейчас свободно входить на любые ресурсы с чужими данными, предупредил специалист. Все это создает колоссальные риски, подчеркнул он.

«Если информация попала в сеть, это уже означает, что пользователь в опасности», — заключил эксперт.

Напомним, накануне исследователи из компании Cybernews обнаружили беспрецедентную утечку данных, в результате которой в открытом доступе оказались почти 16 миллиардов логинов и паролей от аккаунтов в различных популярных сервисах. Слитый архив включает в себя авторизационные данные для миллиардов учетных записей от различных онлайн-сервисов, таких как Apple, Google, соцсетей, VPN-сервисов и государственных платформ. На фоне произошедшего эксперты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют пользователям немедленно сменить пароли для всех своих онлайн-аккаунтов.

Ранее на «Госуслугах» изменили порядок смены пароля.

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