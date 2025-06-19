В России создан инвестиционный фонд для проектов двойного назначения

«Единая Россия», ПСБ и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) создали инвестиционный фонд для проектов двойного назначения. Меморандум был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба политической партии.

Создание фонда стало ответом как на запрос со стороны производителей, работающих на стыке гражданских и оборонных решений, так и компаний-потребителей, отметили в «Единой России».

«Инвестиции в проекты двойного назначения – это вклад в технологический суверенитет страны и начало пути к созданию работающей экосистемы, где инновации развиваются в рыночной логике, но с опорой на стратегические интересы государства», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» и глава наблюдательного совета Центра беспилотных систем и технологий Владимир Якушев.

ПСБ выступит якорным инвестором фонда целевым объемом 12 миллиардов рублей, также будут привлечены средства группы частных российских инвесторов. Команда проекта состоит из профессионалов с опытом реализации более сотни инвестиционных сделок с участием частного, корпоративного и государственного капитала.

В банке подчеркнули, что механизм позволит объединить государственное и частное финансирование спецтеха и сформировать среду конкуренции идей. Спектр компаний и проектов для инвестиций охватывает широкий круг направлений, включая автономные системы, ИИ и робототехнику.

«Создание фонда станет одним из первых шагов ПСБ в формировании эффективной экосистемы поддержки проектов в области спецтеха, главная цель которой – содействие бесшовному переходу высокотехнологических компаний от стадии разработки прототипов до стадии масштабного производства», – сообщил глава ПСБ Петр Фрадков.

Поддержка фонда ускорит процессы в рамках быстроразвивающегося и высокотехнологичного производства и поможет стартап-производителям востребованных продуктов получить необходимое для масштабирования и улучшения проектов финансирование. Также реализация проекта позволит оперативно отбирать, тестировать и масштабировать лучшие решения.