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Режиссер фильма «У края бездны» рассказал о роли оператора на фронте и будущем Донбасса

Максим Фадеев снялся в проекте «Откровенно с Татаркой»
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Проект «Откровенно с Татаркой»

В сети опубликован новый выпуск проекта Лилии Абрамовой (Татарка FM) «Откровенно с Татаркой». Героем стал Максим Фадеев, режиссер-документалист, оператор фронтовой кинохроники.

Максим Фадеев рассказал в интервью о своем детстве в Славянске и поделился взглядами на актуальную политическую ситуацию. По его словам, впервые он почувствовал враждебность со стороны киевских националистов уже в 2004 году. «На меня произвело шокирующее впечатление то, как постепенно происходило расчеловечивание людей Донбасса», – подчеркнул режиссер.

В 2014 году, по признанию Фадеева, он не смог узнать свой родной город и понял, что его призвание – быть фронтовым режиссером и оператором. 10 мая он начал съемки, а 16-го уже попал под обстрел.

«По нам работали гаубицы, минометы, БМП — в тот день не стрелял только танк. Я быстро понял: чтобы победить в этой войне, нужно снимать. Потому что война — это прежде всего битва за души людей. Камера в таких условиях мощнее автомата. Многие тогда, особенно после 2 мая, пошли воевать с оружием. А я выбрал камеру — потому что это было важнее, чем стрелять», –рассказал Максим Фадеев.

В числе работ режиссера – фильм «У края бездны» (2025). Он снят в ходе боев за Мариуполь. Работа получила высокие оценки участников освобождения города, российских политиков и деятелей культуры.

«Это реальность. Та реальность, которую, мне кажется, должен увидеть каждый. И оценить то, что сделали для нас ребята, которые погибли. Тот же Воробей, который был здесь, первые бойцы — они отдали свои жизни за то, чтобы жили мы, чтобы жили наши дети», – отметил в интервью Максим Фадеев.

Режиссер подчеркнул, что причиной конфликта стало стремление Украины в НАТО, и раскрыл свое видение будущего Донбасса. Оно, по его мнению, возможно только с Россией. Также Максим Фадеев признался, что десятилетняя работа в зоне боевых действий нанесла существенный урон его психологическому состоянию, и в будущем он хочет снимать мирную жизнь.

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