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Ефимов: Москва сэкономила 24,5 млрд рублей благодаря госэкспертизе строительных проектов

В Москве вырос объем оформленных градпланов строительства и реконструкции
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Пресс-служба Градостроительного комплекса

С января по май 2025 года Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) подготовил и выпустил четыре тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства и реконструкции различных видов недвижимости. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидерами по числу оформленных ГПЗУ и видам разрешенного строительства стали Новомосковский и Троицкий административные округа – там выпустили более 2,1 тысячи градостроительных планов земельных участков», – рассказал Владимир Ефимов.

Среди других округов лидерами по количеству выданных ГПЗУ стали Северный – 264 документа, Западный – 260 и Юго-Западный административные округа – 209. Больше всего ГПЗУ – почти 48 процентов от общего числа документов – оформляли для индивидуального жилищного строительства, добавил Владимир Ефимов.

Активная выдача градостроительных планов участков в этих районах связана как с реализацией крупных инфраструктурных проектов, так и с запросами жителей на развитие локальной застройки, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Отдельное внимание в работе Москомархитектуры уделяется поддержке инициатив граждан. Приблизительно 49 процентов от общего числа ГПЗУ было выдано физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

«Такой высокий показатель свидетельствует, что жители все активнее участвуют в формировании городской среды. Они не только строят дома для себя, но и развивают малый бизнес, создают новые общественные пространства», – подчеркнула Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры.

Рост числа выданных ГПЗУ отражает комплексный подход cтолицы к градостроительному планированию, считают в Градостроительном комплексе Москвы. Баланс между промышленными объектами, жилой застройкой и запросами горожан позволяет равномерно развивать все районы столицы, сохраняя их уникальность и функциональность.

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