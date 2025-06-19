Россиян предупредили, почему нельзя нельзя оставлять телефон на пляжном полотенце

С наступлением летнего сезона многие россияне отправляются на пляжи, беря с собой смартфоны для фотосъемки или развлечений. Однако привычка оставлять гаджеты на полотенце под прямыми солнечными лучами может привести к серьезным последствиям, рассказал «Газете.Ru» преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

«Большинство современных смартфонов используют литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. В последние годы некоторые производители начали применять перспективные кремний-углеродные аккумуляторы, которые обладают повышенной емкостью и лучше работают при низких температурах. Однако оба типа аккумуляторов уязвимы к высоким температурам», — объяснил он.

На пляже температура на солнце может достигать 60-70°C, что значительно превышает допустимые нормы для любых аккумуляторов. При перегреве в них начинаются необратимые химические процессы, включая термическое разложение электролита. Это может привести к резкому повышению внутреннего давления и разрушению корпуса устройства.

«Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к перегреву, так как при высоких температурах начинаются необратимые процессы: разрушаются активные вещества, ускоряется деградация электролита. Это может привести к вздутию корпуса, потере емкости и даже к тепловому разгону и воспламенению», — предупредил эксперт.

Кремний-углеродные аккумуляторы, которые устанавливают в современные модели смартфонов, быстрее заряжаются, лучше работают на морозе и медленнее теряют емкость. Однако их высокая энергетическая плотность означает, что при перегреве они могут выделять больше энергии за короткий промежуток времени. Это теоретически увеличивает риск более интенсивного теплового разгона, при котором температура растет стремительно, а последствия могут быть серьезнее — вплоть до более быстрого разрушения внутренней структуры батареи или даже локального прогорания компонентов.

«Кроме того, из-за особенностей химического состава кремний-углеродных аккумуляторов при критическом перегреве могут происходить более резкие изменения в структуре электродов, что способно ускорить деградацию батареи. Хотя такие аккумуляторы лучше переносят кратковременные перегрев, например, при зарядке, при длительном воздействии экстремальных температур их преимущества нивелируются, и они начинают деградировать так же, как и обычные батареи», — подчеркнул специалист.

К тому же, перегрев негативно сказывается на других компонентах смартфона. Процессор, дисплей и камера также рассчитаны на определенный температурный диапазон. Длительное воздействие высокой температуры может вызвать сбои в работе, замедление работы, самопроизвольные перезагрузки, а в некоторых случаях — необратимые повреждения микросхем.

«Хотя современные смартфоны оснащены системами защиты, в экстремальных условиях пляжа они могут не справиться. Особенно опасно, когда перегретый аккумулятор продолжает работать под нагрузкой во время съемки или игр. Тепловое расширение материалов, а также ослабление клеящих составов, фиксирующих экран и другие элементы, могут привести к механическим повреждениям», — отметил он.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется держать телефон в тени, использовать чехлы с хорошей теплоотдачей и минимизировать нагрузку на процессор, закрывая фоновые приложения. Если устройство все же перегрелось, необходимо выключить его и дать остыть в прохладном месте, избегая резких перепадов температур, резюмировал Шутов.

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