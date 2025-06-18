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Подросток из любопытства приковал себя наручниками к забору и застрял

В Марий Эл спасли подростка, приковавшего себя наручниками к забору
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Йошкар-олинская аварийно-спасательная служба/VK

В Йошкар-Оле спасатели оказали помощь подростку, закованному в наручники, в ловушке несовершеннолетний оказался из-за собственного любопытства. Об этом сообщает Йошкар-олинская аварийно-спасательная служба.

Школьник решил проверить на себе, каково это — оказаться в наручниках. Мальчик приковал себя к металлическому забору и не смог выбраться из ловушки. На помощь ему пришли спасатели.

Около двадцати минут резали металлический штырь ограждения, попутно объясняя подростку, что именно делают, чтобы он не волновался. Подростка освободили, медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого в Самарской области спасли ребенка, застрявшего между бетонными плитами. Восьмилетний школьник играл с друзьями во дворах домов по улице Комсомольской, провалился между двумя бетонными плитами и крепко застрял. Выбраться из ловушки самостоятельно ребенок не смог, на место были вызваны экстренные службы. Спасатели с помощью кувалды и гидравлического инструмента сумели разжать плиты и освободить школьника.

Ранее в Нефтекамске врачи спасли девочку, которой раздробило руку мясорубкой.

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