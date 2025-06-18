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В Петербурге девушка избила возлюбленного сковородкой

В Петербурге девушка отделалась условным сроком за избиение возлюбленного
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор местной жительнице, которая обвинялась в избиении своего молодого человека. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Савушкина, обвиняемая поссорилась со своим возлюбленным. Мужчина схватил ее за шею и начал угрожать, в какой-то момент девушка смогла вырваться, взяла сковородку и дважды ударила ею нападавшего.

Через некоторое время на кухню нашла мать потерпевшего, которая увидела сына, лежащего на полу и набросилась на девушку, которая стала отмахиваться он нее сковородкой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Приговором суда петербурженке назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, она также выплатила потерпевшему компенсацию в сумме 100 тысяч рублей.

До этого в Калуге мужчина избил бутылкой приревновавшую его возлюбленную. Потерпевшая увидела своего 42-летнего возлюбленного в компании другой женщины. Заподозрив мужчину в измене, она выбросила его вещи из дома. Тот решил выяснить отношения с подругой и приехал к ней домой пьяным. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшую бутылкой по голове и угрожал ей.

Ранее россиянин поссорился с женой и сломал ей руку бейсбольной битой.

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