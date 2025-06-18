Детская команда ФК «Мариуполь» в рамках ПМЭФ приняла участие в матче «От Сердца к сердцу»

В Колпино в 9-й раз состоялся благотворительный футбольный матч «От Сердца к сердцу». Событие прошло в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы Михаил Романов.

Для участия в матче в Санкт-Петербург по приглашению депутата прибыла детская команда ФК «Мариуполь». Всем юным футболистам от 10 до 11 лет. Совместно с правительством города для них была организована насыщенная культурная программа с посещением музеев, театров и «Газпром-арены».

Михаил Романов уточнил, что в рамках акции «От Сердца к Сердцу» ведется сбор средств и формируются сертификаты на покупку лекарств, средств реабилитации и отдых для детей. Помощь оказывается семьям, где ребенок болен, а также приемным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«В этом году в рамках акции на стадионе «Ижорец» состоялось два футбольных матча: между детской командой ФК «Мариуполь» – города-побратима Санкт-Петербурга и колпинским ФК «Ижорец», а также между объединенной командой «Санкт-Петербург» и объединенной командой «Колпино», – рассказал Михаил Романов.

Парламентарий добавил, что в первом матче победили юные футболисты из Мариуполя со счетом 3:2. Во взрослом матче победа досталась команде «Колпино», забившей сопернику два гола.

После матча двум семьям участников специальной военной операции, в том числе вдове участника СВО, воспитывающей ребенка-инвалида, были переданы сертификаты. Завершил акцию концерт с участием группы «Фогель».