Агентство К2 представило на ПМЭФ записную книжку «в глянце»

Агентство К2 и журнал «Москвичка» презентовали номер с записной книжкой на ПМЭФ

Агентство К2 в рамках Петербургского экономического форума представили записную книжку на страницах свежего номера журнала «Москвичка», посвященного бизнесу. Об этом сообщает журнал в своем Telegram-канале.

Новый номер издания раздают участникам ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня.

«Знакомишься на стендах ПМЭФ с интересными людьми и заносишь их контакты прямо в журнал. Строчек хватит, чтобы обойти все сессии», — говорится в публикации.

Журнал отмечает, что иногда «старые добрые способы коммуникации работают лучше», а заметки «в глянце» оставляют хорошие воспоминания.

Ранее на ПМЭФ показали Лабубу с лицами российских чиновников.