«Там самые богатые люди»: шеф-повар объяснил стоимость меню на ПМЭФ

В соцсетях появились фотографии меню с первого дня Петербургского международного экономического форума — обед из трех блюд стоит 6500 рублей. В беседе с «Газетой.Ru» шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков заявил, что это нормальная цена для ресторанной еды, и если люди считают ее высокой — они «просто не понимают».

«Это же форум, там самые богатые люди, поэтому им шесть тысяч за три блюда — это вообще ничего. Если бы там была Марья Степановна с улицы Рубинштейна, то она бы уже с ума сошла. А так, конечно, это нормальные цены», — сказал повар.

Шмаков отметил, что за 6500 рублей предлагают три блюда с десертом и напитком. Он добавил, что фермерская говядина, которую используют в блюдах на ПМЭФ, стоит не менее пяти тысяч за килограмм.

«Это итальянский ресторан, то три блюда вместе с десертом 6,5 тысяч рублей — это вместе с водой, с напитком, то это, наверное, нормальная цена ресторана. Сейчас средний чек хорошего ресторана — от 6 тысяч. В принципе, ничего там такого нет серьезного. Жизнь дорожает, вы же видите, что жизнь дорожает, спорт дорожает, продукты дорожают. Если он там пишет фермерская говядина. Вот сейчас, в зависимости, если это вырезка говядины, то она сейчас стоит уже 5,2 тысячи за килограмм», — сказал он.

Шеф-повар добавил, что зачищенная говядина стоит уже 7 тысяч за килограмм. И на цену влияют не только себестоимость продуктов, но и еще работа сотрудников.

«В порции 50 грамм. Вот, и считайте, что 350 рублей — это только себестоимость, а там же еще работа повара. Это же кейтеринговая история. Когда человек смотрит и видит, что блюдо стоит две тысячи, он просто говорит: «Дорого», но он не понимает, что в этом блюде заложено все. Работники, электричество, соцпакет этого работника. Себестоимость, блюда — это целая цепочка, поэтому многие говорят: «Дорого», значит, они просто не понимают. Мы же это не продаем за дорого только для того, чтобы завтра купить себе новый мазерати или там, порш. Мы же просто это делаем из-за того, что есть формула фудкост, вот сколько стоит и за сколько надо продать. В эту формулу все входит. И задача любого шеф-повара — найти качественное, вкусное, и со средней ценой продукт, чтобы сделать блюдо», — сказал он.

До этого в сети появилось меню ресторанов на ПМЭФ. В меню итальянского повара Раффаэле Эспозито представлены на выбор по три закуски, три супа и три горячих блюда, одна из позиций — всегда вегетарианская. В обед входят десерт и напитки. Стоимость сета составляет 6,5 тысячи рублей.

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