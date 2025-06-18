«Хронакапсула и всевидящий глаз»: на ПМЭФ представили новую эпоху медиа

Современный медиарынок проходит через кардинальную трансформацию, которая подразумевает мгновенное вовлечение аудитории в условиях дефицита внимания и развития цифровых платформ. Меняются как подходы к обработке и доставке информации, так и сам контент – все это постарались отразить в специальной экспозиции News Media Holding на Петербургском международном экономическом форуме.

Выполненный в стиле ретрофутуризма павильон представляет собой пространство для анализа современных методов работы, главная цель которых – показать новый подход к медиа, иначе работающих с вовлечённостью и эмоциями потребителей, становящихся соавторами контента. Как рассказал гендиректор холдинга Максим Иксанов, сегодня медиаструктуры основываются на смыслах и контекстах, а не на новостях как основном продукте.

«Наш павильон — метафора работы медиа в эпоху нейроконтента и постоянной генерации идей, — пояснил он. — Мы хотели показать, как СМИ трансформируются в контентные фабрики — подчеркнуть скорость, объемность и многогранность этого информационного бизнеса».

Людям важно быть соучастниками событий, а не просто слушать монологи – для этого и нужны новые форматы, позволяющие повысить доверие, эмоции и вовлеченность, добавил он.

Украшает павильон подвесная конструкция в форме всевидящего глаза – это символ главной миссии медиа, которая по-прежнему заключается в том, чтобы следить за событиями в мире и первыми передавать их аудитории.

Также посетители выставки могут изучать креативные проекты от флагманов News Media Holding, в том числе популярные сегодня каналы Mash и SHOT, порталы LIFE и Super. Более того, гостям предлагали «попробовать» хронокапсулу и увидеть своими глазами исторические события, которые никогда не снимали на камеру – это специальный уникальный контент, который организаторы разработали для демонстрации на ПМЭФ. Здесь же установили инфоконсоль для виртуальных экскурсий по форуму.

В целом подход к экспозиции отражает основной посыл работы холдинга – вместо обычного стенда он демонстрирует гостям полноценную среду для диалога, отметил Иксанов.

Напомним, с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире».

Ранее на ПМЭФ показали Лабубу с лицами российских чиновников.