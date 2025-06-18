Участники медиакоммуникационной индустрии обсудили актуальные проблемы сферы рекламы

В Москве с 10 по 11 июня прошел первый Большой рекламный индустриальный форум (БРИФ). Мероприятие объединило 300 участников, генеральным информационным партнером мероприятия выступил Rambler&Co, сообщили организаторы.

Форум стартовал с пленарной дискуссии «Коммуникационная индустрия 2030: роль в экономике, политике и обществе». Модератором выступила Елена Решетова, первый вице-президент АКАР. В обсуждении приняли участие свыше 40 экспертов, в том числе президенты ключевых ассоциаций индустрии коммуникаций и представители отраслевых государственных структур и ведомств. Дискуссия определила ключевые векторы, по которым участникам сферы необходимо вести работу.

В их число вошли в том числе регулирование отрасли, национальные бренды и смыслы в коммуникациях, объемы рынка и измерения, единые образовательные и профессиональные стандарты, а также тренды и риски отдельных индустрий и отрасли в целом. Основным результатом диалога стала консолидация индустриальных экспертов с целью выработки единого видения стратегии развития отрасли коммуникаций на ближайшее десятилетие.

«Среди промежуточных итогов БРИФ важно отметить, что мы уже видим большее понимание со стороны власти того, чем мы (рынок коммуникаций) занимаемся. И государственные структуры проявляют интерес к нашим обсуждениям, чтобы поддерживать наши инициативы», — прокомментировал первые результаты прошедшего события Сергей Пискарев, президент АКАР.

Особое внимание в рамках форума также было уделено работе над формированием документа «Коммуникации 2030». Совместная форсайт-сессия, объединившая знания и опыт специалистов из разных сфер медиакоммуникационной индустрии, позволила конкретизировать цели и задачи документа, который определит единое представление о перспективах отрасли.

Итоги БРИФ показали готовность профессионального сообщества к конструктивному диалогу по ключевым вопросам развития отрасли. Важным результатом прошедшего форума стало решение о необходимости его ежегодного проведения в виду востребованности и актуальности мероприятия. Ожидается, что следующий БРИФ станет площадкой презентации итогов плодотворных обсуждений.