Россиян предупредили о популярных схемах обмана при покупке смартфонов с рук

В России при покупке смартфонов с рук можно часто столкнуться с зараженными вирусами телефонами, подделками, восстановленными устройствами, а также есть риск приобрести украденную технику. Об этом в беседе с ТАСС предупредили представители Роскачества.

Одной из самых частых схем мошенничества специалисты назвали продажу б/у смартфонов, на которые заранее установлено вредоносное программное обеспечение. Его задача — получить доступ к личным данным владельца. Вирусы часто маскируются под обычные приложения. Такие устройства могут продаваться как на онлайн-барахолках, так и в ряде интернет-магазинов. Эксперты посоветовали сразу после покупки сбрасывать телефон до заводских настроек, чтобы удалить большую часть вредоносных программ.

Также в Роскачестве отметили рост числа подделок. Если раньше подделывали в основном популярные бренды вроде Apple и Samsung, то теперь копируют и китайские модели. Чтобы избежать подделки, советуют заранее изучить оригинальное устройство в магазине — обратить внимание на расположение кнопок, разъёмов и другие детали.

Кроме того, покупатели нередко сталкиваются с восстановленными смартфонами, которые выдаются за новые. Мошенники тщательно подделывают упаковку и комплектацию, чтобы создать видимость оригинального товара. Эксперты рекомендуют внимательно осматривать устройство на предмет следов использования и насторожиться, если цена слишком низкая.

Привлекательная стоимость может также объясняться иностранной прошивкой. Например, китайские версии часто не поддерживают русский язык, не имеют доступа к сервисам Google и не подлежат гарантийному обслуживанию в России без сертификата Ростеста.

Особую осторожность следует проявлять при покупке с рук, подчеркнули в Роскачестве. Есть риск приобрести краденый смартфон. Визуально такие устройства не отличаются от легальных, а продавцы могут скрывать их происхождение. В случае, если факт кражи будет установлен, устройство изымет полиция, а покупателю придётся доказывать свою непричастность.

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