Названы продукты, улучшающие мужскую потенцию

Врач Богатырев: для улучшения потенции надо есть жирную рыбу и орехи

Рацион питания оказывает серьезное влияние на общее здоровье, включая и сексуальную функцию. О том, какие продукты могут оказывать положительное влияние на потенцию мужчин, «Газете.Ru» рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

Среди таких продуктов врач отметил морепродукты и жирную рыбу (лосось, тунец, сельдь). Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в них, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, что важно для кровоснабжения половых органов.

Полезны в этом отношении и продукты, содержащие цинк, который играет важную роль в выработке тестостерона. К ним относятся устрицы, тыквенные семечки и говядина.

«Стоит также включить в рацион орехи и семена, такие как миндаль, грецкие орехи и семена подсолнечника. Они содержат полезные жиры, витамины и минералы, необходимые для общего здоровья», — продолжил Богатырев.

По его словам, важно, чтобы в организм поступало достаточное количество антиоксидантов, которые можно получить из фруктов, овощей, ягод (черника, малина), граната, шпината. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, включая клетки репродуктивной системы.

«Отдельно отмечу продукты, способствующие улучшению кровообращения. Это чеснок и лук, которые содержат аллицин, а также темный шоколад, содержащий флавоноиды», — добавил врач.

При этом он обратил внимание, что важен не конкретный продукт, а сбалансированное питание с фруктами, овощами, белками и полезными жирами.

«Не менее важную роль играет образ жизни — регулярные упражнения, отказ от курения и умеренность в употреблении алкоголя. И помните — при проблемах со здоровьем необходима консультация врача для диагностики и лечения. Заниматься самолечением не стоит», — резюмировал Богатырев.

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