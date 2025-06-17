Россияне стали больше доверять рублю

Сбер: россияне стали на 16% больше сберегать и инвестировать в рублях

Число россиян, сберегающих и инвестирующих в рублях, выросло на 16% за год, следует из результатов совместного исследования Сбера и управляющей компании «Первая», приуроченного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

По данным исследования, более половины россиян (56,1%) имеют сбережения. Лидерами по этому показателю являются жители Москвы (65%), Владивостока (64%), а также Барнаула и Ярославля (по 63%).

Исследование показало, что в 2024 году 58,8% россиян выбирали рубль, а в 2025 – 75,2%. Чаще всего сбережения в рублях имеют жители Красноярска (85%), Ярославля (82%) и Тюмени (80%).

Что касается доллара, интерес к нему остается стабильным: 20% в 2025 году, 20,2% — в 2024 году.

Также исследование показало, что интерес к евро упал с 3,4% до 1,4% за год.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский, россияне стали осознаннее подходить к выбору валюты для накоплений.

«Это важный сдвиг, который говорит о взрослении финансового поведения и растущем интересе к инвестиционным возможностям внутри страны», — сказал он.

По словам генерального директора УК «Первая» Андрея Бершадского, россияне стали выбирать рубль как базовую валюту для долгосрочного планирования.

«Этому дополнительно способствуют высокий уровень реальных рублевых процентных ставок, а в текущих условиях – крепкий рубль. Особенно примечательно, что интерес к доллару сохраняется на стабильном уровне, в то время как позиции евро и других валют ослабевают», — сказал он.