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В Московской области будут судить обманувшего пенсионерку на 1,5 млн рублей мошенника

В Химках пройдет суд над обманувшим 86-летнюю женщину аферистом
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Ilya Naymushin/Reuters

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя столицы, вместе с сообщником обманувшего 86-лентюю местную жительницу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, 6 марта 2025 года сообщник афериста позвонил пострадавшей и представился работником военной прокуратуры. Ему удалось убедить пенсионерку в том, что деньги с ее банковского счета якобы будут переведены для спонсирования ВСУ. Введенная в заблуждение пожилая женщина послушно выполнила инструкции мошенника, чтобы этого избежать: сняла со счета все сбережения – 1,5 млн рублей – и передала их второму аферисту, выступившему в роли курьера. Благодаря умелым действиям правоохранительных органов его удалось задержать.

Свою вину в совершении преступления молодой человек полностью признал и раскаялся в содеянном. Теперь его ждет суд.

«Данный случай показывает, насколько изобретательными бывают мошенники, когда пытаются завладеть сбережениями людей старшего поколения. Главное управление региональной безопасности продолжает информировать жителей Подмосковья как о новых способах мошенничества, так и о том, как им противостоять», – отметил Кирилл Карасев, глава Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра.

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