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«Единая Россия» представит стенд о достижениях в развитии единоборств на ПМЭФ

На ПМЭФ покажут интерактивную презентацию проекта «Выбор сильных»
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Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

Партия «Единая Россия» представит стенд достижений в развитии единоборств (дзюдо, самбо и борьба) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба партии.

На стенде проведут интерактивную презентацию проекта «Выбор сильных», а гости смогут познакомиться с историей российских единоборств.

Также 18 июне в павильоне проекта проведут мастер-классы и автограф-сессии с медалистками Олимпийских игр по вольной борьбе Валерией Кобловой и Натальей Воробьевом, чемпионами по дзюдо Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым, а также с чемпионом Европы Кириллом Денисовым.

Кроме того, 19 июня пройдет открытие стенда, в котором примут участие секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, Герой России Александр Карелин и другие.

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ПМЭФ – 2025
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