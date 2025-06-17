«Единая Россия» представит стенд о достижениях в развитии единоборств на ПМЭФ

Партия «Единая Россия» представит стенд достижений в развитии единоборств (дзюдо, самбо и борьба) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба партии.

На стенде проведут интерактивную презентацию проекта «Выбор сильных», а гости смогут познакомиться с историей российских единоборств.

Также 18 июне в павильоне проекта проведут мастер-классы и автограф-сессии с медалистками Олимпийских игр по вольной борьбе Валерией Кобловой и Натальей Воробьевом, чемпионами по дзюдо Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым, а также с чемпионом Европы Кириллом Денисовым.

Кроме того, 19 июня пройдет открытие стенда, в котором примут участие секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, Герой России Александр Карелин и другие.