Яндекс Путешествия помогут отельерам и владельцам апартаментов Анапы компенсировать потери

Яндекс Путешествия запустят программу помощи для отельеров и владельцев апартаментов в Анапе и Темрюкском районе, столкнувшихся с отменами бронирований из-за разлива мазута. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Сервис компенсирует 50% стоимости возвратных бронирований отелям и владельцам апартаментов, решившим вернуть средства за размещения гостям, у которых истек срок бесплатных отмен проживания. Инициатива направлена на поддержку гостиничного бизнеса, который оказался в уязвимом положении из-за чрезвычайной ситуации.

Программа охватит бронирования, оформленные до 20 апреля и с периодом проживания на время всего пляжного сезона — с мая по сентябрь 2025 года. В Яндекс Путешествиях уточнили, что отельеры и владельцы апартаментов смогут получить компенсацию от сервиса и в случае, если уже вернули стоимость бронирований пользователям сервиса.

Воспользоваться предложением сервиса могут объекты размещения, имеющие прямое подключение к Яндекс Путешествиям и подтвержденную историю бронирований через сервис. Максимальная сумма компенсаций для каждого партнера будет рассчитываться индивидуально. Она может составить до 20% от общей суммы бронирований, оформленных через сервис и подходящих под действие программы.

В Яндекс Путешествиях отметили, что инициатива является частью программы помощи сервиса для партнеров и клиентов в чрезвычайных ситуациях. С лета 2024 года он компенсировал клиентам и партнерам уже свыше 50 млн рублей, включая случаи, связанные с непредвиденными погодными явлениями и авариями.