Победитель конкурса двойников Педро Паскаля получил $50 и бесплатные буррито

В Нью-Йорке прошел конкурс двойников актера Педро Паскаля, организованный мексиканским рестораном, пишет UPI.

В Нью-Йорке мексиканский ресторан Son Del North устроил необычный тематический конкурс — «Двойник Педро Паскаля». В соревновании приняли участие около 30 человек, желающих доказать, что лучше всех могут воплотить образ известного актера, звезды сериалов «Мандалорец» и «Одни из нас».

Победителем конкурса стал Джордж Гунтас, известный среди друзей как «Педро № 5» или «Бруклинский папа». Гунтас, работающий художником по свету, впервые услышал о своем внешнем сходстве с актером после выхода сериала «Игра престолов». Участие в конкурсе ему предложила жена Дженни Ганиа, решившая сделать мужу необычный подарок на День отца.

«Забавно, потому что он вообще не ведет соцсети. Но теперь он будет везде», — добавила женщина с улыбкой.

В качестве награды за первое место Джордж получил $50 и бесплатные буррито.

Ранее Педро Паскаля засняли полуобнаженным на публике.