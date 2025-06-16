Врач рассказал, чем вреден горячий душ

Daily Mail: горячий душ может привести к обмороку и сухости кожи

Врач из Германии рассказал, почему нельзя принимать горячий душ, пишет Daily Mail.

Доктор Макс Маддахали, специалист по сосудистому здоровью из Германии, объяснил, что длительный контакт с очень горячей водой может вызвать резкое расширение кровеносных сосудов. Это приводит к снижению артериального давления, головокружению и в некоторых случаях — к обмороку. Особенно опасно падение в ванной комнате, где есть твердые и скользкие поверхности. Удар головой или другими частями тела может нанести серьезные травмы.

По информации эксперта, риск особенно велик для пожилых людей и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако даже у здоровых людей подобная реакция организма возможна, особенно если человек долго находится в душе при высокой температуре воды.

Кроме того, регулярное принятие слишком горячего душа может негативно влиять на кожу и волосы. Горячая вода смывает естественный защитный барьер кожи, вызывая сухость и раздражение. Волосы становятся более сухими и ломкими. Некоторые исследования также указывают на возможное снижение местного иммунитета из-за повреждения полезной микрофлоры на коже.

Доктор советует использовать воду комфортной температуры — примерно 37–40 градусов. Также рекомендуется ограничить время пребывания в душе до 10–15 минут. Для дополнительной безопасности можно установить ограничители температуры воды, противоскользящие коврики и поручни в ванной комнате.

Медик также напомнил, что лучшее время для принятия душа — вечером перед сном. Это помогает расслабиться, очистить кожу и улучшить качество сна.

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