На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, чем вреден горячий душ

Daily Mail: горячий душ может привести к обмороку и сухости кожи
close
Depositphotos

Врач из Германии рассказал, почему нельзя принимать горячий душ, пишет Daily Mail.

Доктор Макс Маддахали, специалист по сосудистому здоровью из Германии, объяснил, что длительный контакт с очень горячей водой может вызвать резкое расширение кровеносных сосудов. Это приводит к снижению артериального давления, головокружению и в некоторых случаях — к обмороку. Особенно опасно падение в ванной комнате, где есть твердые и скользкие поверхности. Удар головой или другими частями тела может нанести серьезные травмы.

По информации эксперта, риск особенно велик для пожилых людей и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако даже у здоровых людей подобная реакция организма возможна, особенно если человек долго находится в душе при высокой температуре воды.

Кроме того, регулярное принятие слишком горячего душа может негативно влиять на кожу и волосы. Горячая вода смывает естественный защитный барьер кожи, вызывая сухость и раздражение. Волосы становятся более сухими и ломкими. Некоторые исследования также указывают на возможное снижение местного иммунитета из-за повреждения полезной микрофлоры на коже.

Доктор советует использовать воду комфортной температуры — примерно 37–40 градусов. Также рекомендуется ограничить время пребывания в душе до 10–15 минут. Для дополнительной безопасности можно установить ограничители температуры воды, противоскользящие коврики и поручни в ванной комнате.

Медик также напомнил, что лучшее время для принятия душа — вечером перед сном. Это помогает расслабиться, очистить кожу и улучшить качество сна.

Ранее эксперты объяснили, почему нельзя брать смартфон в ванную комнату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами