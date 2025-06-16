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В России представили препарат без консервантов для терапии избыточной массы тела

На российском рынке вышел препарат без консервантов в составе
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Shutterstock

Компания «Промомед» объявила о выводе на рынок препарата «Велгия Эко» в одноразовых инжекторах без консервантов в составе, сообщает пресс-служба компании.

Препарат применяется в терапии избыточной массы тела. В компании отметили, что использование препарата в одноразовых инжекторах обеспечивает максимальное удобство для пациентов, так как в автоинжекторе содержится одна инъекция препарата. Также пациент при подкожном введении препарата не касается иглы и не видит ее.

В компании добавили, что при производстве препарата полностью отсутствуют использования традиционных консервантов, среди которых бензиловый спирт и фенол.

Как рассказала директор направления «Эндокринология» группы «Промомед» Людмила Ковальчук, выход препарата без консервантов отражает растущую ответственность отечественной фарминдустрии перед пациентами и окружающей средой.

«Полностью устранив консерванты из состава препарата, мы создали решение для самых взыскательных пациентов, для которых максимальная безопасность и переносимость терапии являются приоритетом», — отметила она.

Препарат производится на собственных мощностях «Промомеда» от субстанции до готовой лекарственной формы. Линейка из традиционных пяти дозировок (от 0,25 до 2,4 мг) сохраняется, как в классической версии препарата.

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