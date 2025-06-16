Фестиваль классической музыки «Кантата» вышел на всероссийский уровень

К фестивалю «Кантата» в 2025 году присоединились 12 регионов России

Юбилейный V фестиваль классической музыки «Кантата» в 2025 году вышел на всероссийский уровень – к мероприятию присоединились 12 регионов, в которых в День России прошел Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Регионами-участниками стали: Владивосток, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Юрьевец Ивановской области, Севастополь, Алупка и Москва. Мероприятия были приурочены к Году защитника Отечества и 185-летию со дня рождения Чайковского. Завершилась «Кантата. Россия» в Калининграде, где марафон открыл V юбилейный фестиваль классической музыки «Кантата».

В концертах фестиваля приняли участие более тысячи музыкантов, среди которых: Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, а также оркестры и исполнители Большого и Мариинского театров, Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и Хор Минина.

Концертная программа фестиваля включала произведения отечественных и иностранных композиторов. Также в рамках мероприятия состоялась мировая премьера современной кантаты «Россия» Алексея Чернакова. Произведение было написано специально для фестиваля. Кроме того, прошли образовательная программа, подготовленная совместно с Третьяковской галереей, а также открытие выставки и торжественное награждение победителей Международного конкурса молодых художников «Картина мира».

В рамках фестиваля с продажи билетов было собрано более 3 млн рублей. По решению организаторов в год празднования 80-летия Победы средства будут направлены на реставрацию братской могилы павших в Великой Отечественной войне в п. Ильичево Полесского района Калининградской области.

Концерты фестиваля посетили более трех тысяч человек, прямые трансляции – свыше 3 млн пользователей во ВКонтакте. Закрытие «Кантаты» состоялось 15 июня в замке Тапиау в Калининградской области.