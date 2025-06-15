Проректора ВШЭ не удивили результаты рейтингов трудоустройства выпускников

Для тех, кто хорошо знаком со сферой образования, неожиданностей в этом рейтинге нет, отметил в беседе с «Газетой.Ru» проректор Высшей школы экономики (ВШЭ), руководитель Лаборатории исследований рынка труда Сергей Рощин. Так он прокомментировал результаты первых национальных рейтингов трудоустройства выпускников вузов и колледжей.

«Мы привыкли оценивать вузы комплексно — с учетом их научных достижений и истории, известности в профессиональных кругах и публичности. И вуз правда выполняет десятки задач. Интегральная оценка вуза или колледжа как образовательной организации не может производиться только по одному параметру, даже если это трудоустройство выпускников», — подчеркнул он.

При этом, как признает Рощин, люди получают профессиональное образование, чтобы впоследствии быть успешными в карьере.

«Выражаясь языком экономистов, люди инвестируют в образование — то есть тратят свои время, ресурсы, деньги — для того, чтобы потом получить отдачу: построить карьеру, иметь достаточно высокие доходы, улучшать качество жизни. Поэтому, когда мы говорим о том, что дает образование, очень важно видеть, что оно дает именно с точки зрения рынка труда. И такой рейтинг представлен», — говорит проректор ВШЭ.

По его словам, «успех» выпускников складывается из очень многих компонентов: из того, как студента учат, и из того, насколько сами студенты заинтересованы в том, чтобы быть успешными или реализоваться. Кроме того, имеет значение, насколько активно работодатели участвуют в подготовке — только деньгами, или вкладываются временем лучших сотрудников и их экспертизой.

«Да, далеко не все эти факторы находятся «под управлением вуза». Но тем не менее внутри профессионального сообщества результаты сочетания этих факторов хорошо известны. Ни у кого не вызывает сомнений, что Московский городской педагогический университет готовит лучших педагогов страны. Он же разделяет первое место по гуманитарным наукам среди магистров. МФТИ — лучший инженерный вуз, и тут тоже без сюрпризов», — комментирует результаты рейтингов Сергей Рощин.

Кроме того, на высоких местах в рейтинге много дальневосточных и северных вузов, и это результат долгой последовательной борьбы и регионов, и работодателей, и самих вузов за то, чтобы сохранить талантливую молодежь в территориях, подчеркнул эксперт.

«Горжусь нижегородским кампусом Вышки — он стал лучшим по подготовке магистров-математиков. Это большое достижение управленческой команды вуза, профессорско-преподавательского состава, и наших индустриальных партнеров. Это один из самых современных вузов страны, и мы видим, что его выпускники успешно трудоустраиваются по всей стране», — резюмировал Рощин.

Рейтинги трудоустройства выпускников российских вузов и колледжей охватывают почти 5 тысяч учебных заведений — всего на портале «Работа России» представлен 81 рейтинг. Позиция в рейтинге определяется на основе двух показателей: уровень трудоустройства выпускников очной формы обучения и медианная зарплата на второй год после выпуска.