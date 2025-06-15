Роскомнадзор требует удалить популярную эротическую игру с секс-рабынями

В России требуют запретить компьютерную игру Lust Goddess, в которой школьники занимаются виртуальным сексом. Внимание на нее обратил Роскомнадзор, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, игра с обнаженными девушками и сценами 18+ стала очень популярной среди российских подростков. На данный момент она входит в топ рейтинга по скачиваемости.

По сюжету игрок сражается в городе, где бандиты превращают девушек в сексуальных рабынь. Школьники тратят родительские деньги на внутриигровые покупки, чтобы открыть доступ к откровенным сценам.

Эксперты Роскомнадзора выявили, что игра пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. Ведомство уже направило в Steam требование об удалении секс-игры с платформы.

До этого стало известно, что Electronic Arts (EA) решило отменить разработку игры про Черную пантеру из вселенной комиксов Marvel и закрыть студию Cliffhanger Games, отвечавшую за проект, из-за медленного создания игры.

По словам журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, за почти четыре года работы над проектом, он так и не смог выйти за пределы стадии препродакшена. Причиной затянувшейся разработки называются трудности, связанные с одновременным формированием студии и созданием игрового концепта.

Ранее блогер запустил «тяжелые» компьютерные игры на смартфоне Red Magic.