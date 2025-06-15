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В Ачинске четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В Красноярском крае девочка выпала из окна квартиры, пока мать была на кухне
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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Ачинске устанавливаются обстоятельства несчастного случая с четырехлетней девочкой, ребенок выпал из окна квартиры вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 15 июня, под окнами многоэтажки нашли пятилетнего ребенка. Девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Спасти ее не удалось. По предварительной информации, несовершеннолетняя находилась дома вместе с матерью.

Женщина вышла на кухню и оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

До этого в Тюмени из окна шестого этажа выпал двухлетний ребенок. Медики прибыли на место происшествия спустя девять минут, но спасти пострадавшего не удалось. По словам местных жителей, в семье воспитывается двое близнецов, второй несовершеннолетний не пострадал. В региональном СК факт произошедшего подтвердили, проводится доследственная проверка.

Ранее в ХМАО годовалый ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.

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