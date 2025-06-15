В Бурятии ребенка унесло течением на надувном матрасе

В Бурятии спасли школьницу, которую унесло от берега озера на надувном матрасе

В Селенгинском районе Бурятии помощь спасателей потребовалась 11-летней школьнице, девочку унесло от берега озера на надувном матрасе. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел на озере Гусиное, 11-летнюю девочку на надувном матрасе унесло течением на 300 метров от берега. На помощь ребенку пришли сотрудники ГИМС. Ребенка спасли и доставили ее на берег на лодке.

Медицинская помощь ей не потребовалась. Со взрослыми проведена беседа о соблюдении мер безопасности при отдыхе на воде.

До этого в Курской области двое друзей вытащили из воды тонувшего ребенка. Семилетний мальчик вместе с друзьями гулял по берегу реки. Ребенок решил искупаться, не рассчитал свои силы и начал тонуть. Его друзья бросились за помощью к двум мужчинам, которые рыбачили неподалеку. Один из молодых людей вызвал скорую помощь, другой полез в воду за мальчиком. Ребенка вытащили на берег и реанимировали до приезда медиков.

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