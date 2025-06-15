В Сестрорецке мужчина спиливал ветки и упал лицом на бензопилу

«Фонтанка»: в Сестрорецке мужчина упал на бензопилу во время работ на участке

В курортном районе Петербурга предприниматель получил ранение шеи, упав на работающую бензопилу, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в частном секторе Сестрорецка. 58-летний мужчина обрезал бензопилой сухие ветки с деревьев. В какой-то момент он оступился на лестнице, приставленной к стволу дерева, и упал лицом на работающую бензопилу.

Пострадавший получил ранение шеи, спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Красноярском крае учителю труда во время урока в школе отрезало четыре пальца. Мужчина выпиливал бруски на деревообрабатывающей машине, и четыре пальца левой руки попали под лезвие. Прокуратура Красноярского края потребовала провести внеплановую проверку в школе. Во время проверки нашли нарушения трудового законодательства.

Ранее в Москве хирурги спасли мужчину, который отрезал себе четыре пальца бензопилой.