На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сестрорецке мужчина спиливал ветки и упал лицом на бензопилу

«Фонтанка»: в Сестрорецке мужчина упал на бензопилу во время работ на участке
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В курортном районе Петербурга предприниматель получил ранение шеи, упав на работающую бензопилу, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в частном секторе Сестрорецка. 58-летний мужчина обрезал бензопилой сухие ветки с деревьев. В какой-то момент он оступился на лестнице, приставленной к стволу дерева, и упал лицом на работающую бензопилу.

Пострадавший получил ранение шеи, спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Красноярском крае учителю труда во время урока в школе отрезало четыре пальца. Мужчина выпиливал бруски на деревообрабатывающей машине, и четыре пальца левой руки попали под лезвие. Прокуратура Красноярского края потребовала провести внеплановую проверку в школе. Во время проверки нашли нарушения трудового законодательства.

Ранее в Москве хирурги спасли мужчину, который отрезал себе четыре пальца бензопилой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами