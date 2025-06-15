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Сейф с наличными и золотом украли из ломбарда в Пушкине

«Фонтанка»: в Петербурге из ломбарда вынесли сейф с наличными и золотом
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Пушкине сотрудники полиции устанавливают личность грабителя, который украл из ломбарда сейф с деньгами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Привокзальной площади. Неизвестный злоумышленник проник в помещение на втором этаже, отжав стеклопакет. Вор вынес из ломбарда сейф с миллионом рублей и золотое кольцо.

Личность грабителя устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

До этого в Краснодарском крае грабитель выломал двери в торговом центре, проник в магазин и вынес оттуда деньги и ювелирные изделия. Злоумышленник проник в торговый центр ночью. Он взломал замок на двери запасного выхода и пробрался в один из магазинов. В кассе он нашел ключ от сейфа с наличными и еще один ключ от другого тайника, где хранились украшения. Похищенное сложил в рюкзак, который взял в торговом зале, и скрылся. Подозреваемого в ограблении задержали, им оказался 32-летний житель республики Коми, общий ущерб составил 698 млн рублей.

Ранее в Петербурге лжеполицейские устроили «обыск» в квартире и вынесли деньги и драгоценности.

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