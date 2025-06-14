В Саратове шестилетняя девочка захлебнулась, упав в бассейн

В Саратове спасли шестилетнюю девочку, упавшую в бассейн на отдыхе

В Саратове врачи спасли ребенка, упавшего в заполненный водой бассейн, девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает «Регион 64».

Инцидент произошел на улице Хрустальной, шестилетняя девочка отдыхала вместе с родителями и упала в бассейн. Ребенок захлебнулся, на место была вызвана бригада крой помощи. Пострадавшую госпитализировали.

По сообщению регионального Минздрава несовершеннолетняя находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Колпинском районе Петербурга двое подростков устроили заплыв на надувном матрасе и чуть не утонули. Матрас сдулся, дети застряли на разрушенной пристани, снимать оттуда их пришлось сотрудникам МЧС. Один из мальчиков госпитализирован в отделение реанимации детской больницы с переохлаждением, он находится в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Курской области рыбаки спасли тонувшего семилетнего мальчика.